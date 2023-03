Ongeneeslijk zieke Janis (21) viert laatste verjaardag, familie roept op om massaal kaartjes te sturen: “Een filmpje van Karen Damen is zijn grootste droom”

Spaargids.be BNP Paribas Fortis lijft bpost bank volledig in: met deze veranderin­gen moeten klanten rekening houden

De net geen vier miljoen particuliere klanten van BNP Paribas Fortis moeten dit najaar een belangrijke vraag beantwoorden: via welk fysiek kanaal willen ze vanaf begin 2024 bij voorrang bediend worden? De mogelijkheden: op afspraak via het afgeslankte netwerk van de bank zelf, of via de postkantoren. “We gaan onze klanten hiervoor na de zomer contacteren”, zegt topman Michael Anseeuw van BNP Paribas Fortis aan Spaargids.be.