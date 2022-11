Ongeneeslijk zieke Frankie (57) maakt droom waar als copiloot op rally 6 Uren van Kortrijk: “Fantastisch weekend”

Droom

Junior Planckaert

Nog een opvallende aanwezige tijdens de rally was Junior Planckaert, aangemoedigd door vader Eddy en moeder Christa. “We zijn allemaal zot van rally”, vertelt Eddy. “Gevaarlijk? Wielrennen is veel gevaarlijker.” Al denkt Christa daar toch anders over. “Ik ben altijd een beetje ongerust. Ik vraag Junior altijd om voorzichtig te zijn. Al zijn ze wel goed beschermd, alleen al door de rolkooi in de wagen.”

Ongevallen

De rally werd zondagmorgen nog ontsierd door verschillende ongevallen. Dat had vooral te maken met het gladde wegdek. In de Brumierstraat in Aalbeke gingen drie wagens uit de bocht. Twee piloten werden uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. Ze raakten lichtgewond en konden dezelfde dag nog het ziekenhuis weer verlaten. De KP in Aalbeke werd even stilgelegd, maar iets later weer hervat. Ook tijdens de KP in Bellegem gebeurde een ongeval. “Het wegdek lag glad door de regen en modder”, reageert Joost Ghyssel namens de organisatie. “Gelukkig bleef het al bij al erg beperkt. We hebben extra lintjes gehangen, nog meer dan in ons veiligheidsplan eigenlijk voorzien was. Iedereen heeft zich correct aan de regels gehouden en het was een mooi rallyweekend voor iedereen.”