Ongeloof na zwaardmoord: “Mohammed was ziekelijk jaloers... Moest Heidi daarom zo’n vreselijke dood sterven?”

kortrijk Schaatsen op topniveau kan nu ook tijdens de schooluren: “Als we méér topspor­ters willen in ons land, is dit de manier waarop het moet”

Uniek in het Vlaams onderwijs: leerlingen van middelbare school Athena in Kortrijk kunnen vanaf dit schooljaar voor de sportoptie kunstschaatsen kiezen. Zeven leerlingen doen dat al. Vier uur per week kunnen ze schaatsen op IJsbaan De Piste. De leerstof van de gemiste lessen halen ze achteraf in. “Als we méér topsporters willen in ons land, is dit de manier waarop het moet”, klinkt het.

1 december