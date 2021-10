Onderzoeksrechter houdt Jules (18) aan en vraagt psychiatrisch en psychologisch verslag

Kortrijk Videobeel­den tonen arrestatie van 18-jarige verdachte van schooldrei­ging, die in het bezit was van airsoftwa­pen

8 oktober De 18-jarige jongeman die al sinds deze ochtend gezocht werd nadat hij zou gedreigd hebben ‘iets aan te zullen richten’ in de hogeschool Vives in Kortrijk en mogelijk gewapend was, is vanavond gearresteerd in Avelgem. Dat wordt bevestigd door het parket. De verdachte - die in het bezit was van een airsoftwapen - werd gevat door speciale eenheden.