Onderzoek naar herkomst en achtergrond van opgegraven skeletten naast kerk in Aalbeke

AalbekeTijdens het plaatsen van een hemelwaterput naast de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke zijn bij toeval enkele tientallen skeletten gevonden. Dat is geen verrassing, want er was vroeger een kerkhof rond de kerk. De skeletten zijn netjes opgeborgen en worden nu verder onderzocht.

De toevalsvondst van enkele weken geleden is zoals het hoort gemeld bij het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed, waarna een fysisch antropoloog ter plaatse kwam om de skeletten op een archeologisch correcte manier boven te halen, te fotograferen en te registreren. “De skeletten lagen daar niet bloot, het botmateriaal is in doorzichtige zakken meegenomen voor verder onderzoek”, vertelt Nicolas van Renynghe, afdelingshoofd archeologie bij Group Monument. “Misschien dat er bij het trekken van leidingen naar de hemelwaterput nog enkele botjes boven kwamen, maar er slingerden zeker geen beenderen rond. Alles verliep correct.”

De skeletten worden nu verder onderzocht, zoals om na te gaan aan wat die mensen precies stierven en uit welke periode ze dateren. Wellicht liggen de skeletten er sinds de late middeleeuwen. Ook hoe ze begraven lagen, is van belang. “Als iemand met zijn hoofd naar het oosten (naar het altaar) is begraven, kan dat op een priester wijzen. Of wanneer iemand op zijn buik is begraven, kan dat op een crimineel wijzen. Lagen de armen naast hun lichaam of gekruist op hun borst… het kan allemaal een betekenis hebben”, aldus Nicolas van Renynghe.

Marc Dhondt, priester in onder meer Aalbeke, is verrast. “Ik wist niets af van de opgegraven skeletten, maar ik ben tevreden dat ze netjes opgeborgen zijn. Het interesseert me wel. Zo kunnen de resultaten van het onderzoek van belang zijn voor de geschiedenis van de Sint-Corneliuskerk. Ik ben benieuwd.”