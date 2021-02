Ondernemers leven al bijna jaar in grote onzekerheid door coronacrisis: “Het is hard, maar opgeven staat niet in ons woordenboek”

Kortrijk Kortrijkse Revue en Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel schrappen voor tweede jaar op rij alle voorstel­lin­gen

24 februari Er zijn door de coronacrisis voor het tweede jaar op rij geen voorstellingen van de Kortrijkse Revue en het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel. “Het doet pijn. We zijn diep teleurgesteld, samen met ons talrijk publiek. Omdat we net zoals zoveel andere culturele gezelschappen weer ons ding niet kunnen doen. We stellen nu alles in het werk om in 2022 te hervatten”, zegt voorzitter Guy Leleu.