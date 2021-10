Onbekende giet bidon ammoniak in keldergat woning in Kortrijk: “Wie doet zoiets?”

De politie van de zone Vlas nam de bidon in beslag en onderzoekt de zaak. “Wie doet nu zoiets?”, vragen Stefaan en zijn echtgenote Els Cosaert zich af. “Is dit specifiek naar ons gericht? Maar we hebben bij ons weten geen vijanden. Of dacht iemand dat het keldergat een afvoerputje was? Of speelt nog iets anders. Wat moeten we hier nu van denken? Het jaagt ons wel wat schrik aan. Naar verluidt was de hoeveelheid ammoniak genoeg om zoveel dampen te veroorzaken dat je het bewustzijn kan verliezen of zelfs sterven. Wat als dit ’s nachts was gebeurd? Eén ding staat in ieder geval vast: die keldergaten gaan onherroepelijk dicht.”