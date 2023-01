Omgeleide bussen De Lijn doen Paleiswijk daveren: “Het weergalmt tot in de huizen en het is niet veilig”

KortrijkBewoners van de Paleiswijk morren. Nu bussen van De Lijn een door files geplaagde kruising aan de Appel omzeilen door via die wijk te rijden. “Het is een vervelende kwestie. We bekijken alle mogelijke opties met De Lijn”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit). “We zetten er spoed achter, we beslissen tegen midden januari”, stelt De Lijn-woordvoerder Marco Demerling.

Er zit door de bouw van nieuwe wegtunnels in de stationsbuurt veel meer verkeer dan normaal op de kruising van de Magdalenastraat met de Hendrik Consciencestraat en de Beheerstraat, in de volksmond in Kortrijk omschreven als het kruispunt Appel. De Lijn grijpt nu in door bussen niet langer via de Appel te laten rijden, maar een korte omleiding te laten volgen via de Koning Leopold I-straat en de Burgemeester Nolfstraat, aan het Justitiepaleis. Dat is dwars door de Paleiswijk, wat een deel van de bewoners daar niet zint.

“Tijdens de spitsuren passeert er hier nu om de anderhalve minuut een bus. Met veel lawaai, het weergalmt tot in de huizen. De Lijn heeft duidelijk nog niet veel hybride bussen”, klinkt het in de buurt. Verschillende buurtbewoners stuurden al een mail naar de stad Kortrijk, om hun beklag te doen. “Het is gevaarlijk voor fietsers, er zijn hier geen fietspaden of -suggestiestroken. En sommige chauffeurs van De Lijn verlenen geen voorrang, aan het Justitiepaleis. Wat ons ook stoort: niemand van De Lijn bracht vooraf de bewoners van de Paleiswijk op de hoogte van de nieuwe route. Dat getuigt van weinig respect”, aldus enkele omwonenden.

Volledig scherm Bussen rijden sinds begin dit jaar via de Paleiswijk, om de kruising Appel te omzeilen © Henk Deleu

“We zijn op de hoogte van de klachten. Het is een vervelende kwestie, De Lijn wordt door de files aan het kruispunt Appel met enorme vertragingen geconfronteerd, tot 25 minuten soms. Waardoor eerder aansluitingen niet gehaald werden, ritten met de regelmaat van de klok afgeschaft werden…”, zegt schepen Axel Weydts.

“We zijn ook niet gelukkig met de nieuwe reisroute. Het huidig tracé lijkt me onhoudbaar, wat mij betreft. Maar ik wil geen valse verwachtingen scheppen voor de bewoners van de Paleiswijk. We gaan alle mogelijke opties bekijken met De Lijn, maar het zal niet evident zijn om een haalbaar alternatief te vinden. Ik betreur trouwens ook hoe De Lijn nooit communiceert over omleidingen van bussen”, stelt Axel Weydts, die aandringt om meteen over de kwestie te overleggen. Zijn oproep valt niet in dovemansoren, bij De Lijn.

“De stad Kortrijk nam inderdaad contact met ons op. We zitten zo snel mogelijk samen om de problematiek te bespreken. Door het huidig tracé en eventuele alternatieven te bekijken. We gaan de hele situatie grondig analyseren en nemen tegen midden januari een beslissing”, stelt woordvoerder Marco Demerling van De Lijn.

