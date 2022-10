Omer Vander Ghinste test nieuw lichtblond bier, Den Bras heeft primeur in Kortrijk: “Vult mooi gat in markt in, tussen Bockor pils en Omer”

De smaak van het lichtblond biertje is aangenaam, licht bitter en met fruitige hoptoetsen. Aan aroma’s geen gebrek: het is licht kruidig en heeft ook accenten van bessen, citrus, sinaas en pompelmoes. Omer Vander Ghinste test het nieuwe bier eerst in vijftig cafés in België en wil het indien het door klanten gesmaakt wordt daarna correct naar de markt brengen, ook in Frankrijk en Nederland.

Den Bras aan het Stationsplein in Kortrijk verkoopt het aan 4 euro, geserveerd in een huisglas van Omer Vander Ghinste. “Het is een aanvulling op het assortiment van de brouwerij, het vult mooi een gat in tussen Bockor pils en Omer. Traditional Blond. En het is een vlotte doordrinker”, vindt Den Bras-zaakvoerder Peter Deurinck. “Het smaakt als een lichtere versie van Tripel LeFort”, vindt barman Brecht Nuitten. Het lichtblond bier, voorlopig als proefproject PY6 omschreven, heeft nog niet echt een eigen naam. Alles suggesties zijn welkom, bij de brouwerij.

PY6 wordt deze en volgende week ook op tap gelanceerd in horecazaken zoals De Labberleute in Aalbeke, De Kameleon in Heule, Kruiske in Deerlijk, De Barriere in Wevelgem, Tende in Zwevegem, Het Kapittel in Wervik, Café Bockor in Ardooie, De Fagot in Ingelmunster en Les Halles en De Oude Veemarkt in Ieper, in het zuiden van West-Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen gaat het onder meer over De Kroon en De Alchemist in Gent en ’t Gemeentehuis in Sint-Denijs-Westrem.