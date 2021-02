Om nog meer ongevallen bij ons te vermijden: Franse politie gaat dieper over de grens controleren

Aalbeke/RekkemNa drie ongevallen op evenveel dagen op de E17 in Aalbeke en Rekkem past de Franse politie de organisatie aan van de grootschalige grenscontroles die ze sinds maandag houdt. “In de plaats van honderd meter over de grens iedereen tegen te houden, gaan de Fransen dat nu een afrit verder doen”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Dat zou het fileprobleem bij ons moeten oplossen.”

Het is nog even afwachten hoe groot het effect precies zal zijn, maar de Franse politie heeft beslist om niet meer vlakbij de grens met ons land te controleren op de naleving van de coronamaatregelen. Maandag zijn die controles gestart. Het vrachtverkeer werd ongemoeid gelaten maar alle andere voertuigen werden luttele meters voorbij de grens via de afrit Neuville-en-Ferrain van de snelweg geleid. Eén en ander zorgde meteen voor files aan onze kant van de grens, met zowel maandag, dinsdag en woensdag meteen ook een ongeval. De eerste twee keer bleef het bij zware stoffelijke schade maar woensdag liet een Franse trucker het leven toen hij zonder remmen inreed op een andere vrachtwagen die in de file stond aan te schuiven.

Serieus moeten aandringen

De opeenvolging van ongevallen deed de politie- en hulpdiensten bij ons snel aan de alarmbel trekken. “Maandag al zijn we in overleg gegaan met de overheid in Parijs en de prefectuur, zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Het heeft wat moeite gekost en we hebben serieus moeten aandringen. Je voelt dat iedereen op de toppen van de tenen loopt om toch maar zo goed mogelijk te controleren in de strijd tegen het coronavirus. Maar uiteindelijk heeft men woensdagnamiddag laat beslist om dieper in Frankrijk te gaan controleren. Dat stemt ons tevreden.”

Er uit aan Auchan

De Fransen gaan vanaf donderdag het verkeer een afrit verder op hun grondgebied van de snelweg leiden (de befaamde afrit die bij veel Vlamingen bekend is omdat hij leidt naar het winkelcentrum Auchan, red.). “Ze hebben ons ook beloofd dat ze een opsplitsing zullen maken tussen het vrachtverkeer en het gewoon verkeer”, zegt Decaluwé. “Daarmee volgen ze eigenlijk wat wij als suggestie hadden aangebracht. Het is afwachten wat het effect van de wijziging zal zijn maar we gaan er samen van uit dat dit veiliger moet worden en de files op ons grondgebied moet wegwerken. En uiteraard gaan we de toestand nauwgezet in de gaten houden.”