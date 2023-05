Olivier Vandecasteele weer thuis: “Mama kocht een nieuw bed en donsdeken. Dat mocht ook wel, na 455 dagen zonder”

SINKSEN 23. Het spel is begonnen: zoek ‘prente van de prairie’ Kelly en krijg gratis bier

De stunt van schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA) gaat vlot over de tongen. Wie haar tegen het lijf loopt op de vierdaagse Sinksenfeesten en haar begroet met ‘Howdy Ho, Kelly!’, het thema van Sinksen is The Far West, krijgt een gratis pintje. Er is in WhatsApp-groepen al afgesproken om haar foto en locatie meteen te posten, telkens ‘prente van de prairie’ Kelly ergens opduikt. Het ziet er naar uit dat ze diep in de geldbuidel zal mogen tasten.