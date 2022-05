Olivier (31) fietst naar Parijs en terug voor Kom Op Tegen Kanker

Gewezen elite zonder contract renner Olivier Courtens, hij stopte vier jaar geleden omdat het niet meer met zijn job te combineren was, is al lang fan van Parijs. Zo rijpte het idee om tot daar te fietsen, voor een goed doel. “Ik doe het alleen. Wat een nog grotere uitdaging is omdat je niet op anderen kan rekenen. Ik zie het ook als een vorm van bezinning. Ik stippel een parcours via binnenwegen uit, om nog meer van de omgeving te kunnen genieten. Kom Op Tegen Kanker is een bewuste keuze, als goed doel. Het is een vreselijke ziekte die ook mensen in mijn omgeving treft, zoals Sophie Helsen. Sophie is een extra stimulans voor mij, om het te doen”, vertelt Olivier Courtens. De koerstrui die hij zal dragen, heeft eveneens een speciale betekenis.