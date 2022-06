Olga blaast 101 kaarsjes uit

KortrijkEr was op maandag 13 juni reden tot feest in woon- en zorghotel H. Hart, aan de Budastraat in Kortrijk. Waar Olga Desmet haar 101ste verjaardag vierde. Dat gebeurde ook in aanwezigheid van schepen van Burgerzaken Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).

De moeder van Olga Desmet hield het Achturenhuis open, destijds een drukbezocht café en socialistisch lokaal aan de Spoorweglaan. Olga ging naar de vroegere meisjesschool Ecole Laïque in de Voorstraat. Verder studeren zat er wel niet in. Olga moest thuis helpen, tot een vakbondsafgevaardigde in het Achturenhuis haar moeder kon overtuigen dat ook vrouwen best een job hebben.

Olga werkte bij de RTT (nu Proximus) in het vroegere Belgacomgebouw vlak bij de Vlasmarkt. Ze leerde in het Achturenhuis echtgenoot Jan Babylon kennen, die ook bij de RTT werkte en telegrambesteller was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze huwden in september 1945 en kregen een dochter: Martine. Dochter Martine, ze gaf 33 jaar les in het Atheneum, woont in de Pyreneeën.

Olga en Jan waren graag thuis. Er kwamen vaak vrienden en familie langs, het was er altijd gezellig. Ze woonden achtereenvolgens in de Doorniksesteenweg, André Devaerelaan op Sint-Elisabeth, in Bellegem en uiteindelijk in een appartement in de Minister Vanden Peereboomlaan. Het koppel verhuisde zeven jaar geleden naar woon- en zorghotel H. Hart. Jan Babylon overleed er een jaar later.

