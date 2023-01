“Oekraïnecrisis had grote impact”: 2023 start met 79.005 Kortrijkzanen, nooit eerder meer inwoners

We verdiepen ons eerst verder in de cijfers. 43.080 inwoners (54,5 procent) wonen in de stad Kortrijk zelf. Dat zijn er 875 meer dan een jaar geleden. Heule is met 12.598 inwoners (+158) de grootste deelgemeente. Daarna volgen Marke met 7.562 inwoners (+104), Bissegem met 5.431 (+47), Bellegem met 3.868 (+5) en Aalbeke met 2.893 inwoners (+7). De kleinste deelgemeenten Rollegem en Kooigem krimpen met respectievelijk 2.796 (-64) en 777 (-9) inwoners.

Meer overlijdens dan geboortes

In 2022 werden 800 kinderen geboren, 31 meer dan in 2021. Populairste namen waren Adam (7), Jules (5), Leo (5) en Wout (5) voor jongens en Renée (7), Alice (5), Anna (5) en Mila (5) voor meisjes. In 2022 overleden ook 892 Kortrijkzanen. 735 (82 procent) waren ouder dan 70 jaar, 570 (64 procent) waren ouder dan 80 jaar, 278 (31 procent) waren ouder dan 90 jaar en er stierven ook veertien eeuwelingen. De 892 overlijdens zijn er 21 meer dan in coronajaar 2021, maar 127 minder dan in coronajaar 2020, toen op dat vlak een absoluut recordjaar. Er waren in 2022 meer overlijdens dan geboortes, wat maakt dat de bevolkingsgroei te wijten is aan mensen die naar Kortrijk verhuisden.

Beeld van de recente nieuwjaarsreceptie voor de bevolking, op de Broelkaai op de verlaagde Leieboorden

Oekraïense vluchtelingen en buitenlandse studenten

70.550 Kortrijkzanen hebben de Belgische nationaliteit, 347 meer dan een jaar geleden. 8.455 inwoners zijn niet-Belgen, een stijging met 776 sinds begin 2022. Die stijging is voor een aanzienlijk deel te verklaren door de oorlog in Oekraïne. In 2022 dienden 419 Oekraïense vluchtelingen een aanvraag in om zich in Kortrijk te vestigen. Oekraïne klimt zo met 436 inwoners naar de vijfde plaats van meest voorkomende andere nationaliteiten in Kortrijk.

“Het aantal inwoners stijgt voor het negende jaar op rij, maar de groei in 2022 is ongezien. De Oekraïnecrisis had een grote impact. De medewerkers van onze dienst Burgerzaken draaiden het afgelopen jaar overuren”, zegt schepen van Burgerzaken Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).

Beeld tijdens Sinksen, op de Grote Markt

De meeste inwoners met een andere nationaliteit zijn afkomstig uit Frankrijk (677), Marokko (645), Nederland (598) en Spanje (553). De grote stijging heeft ook deels te maken met de vaststelling dat Kortrijk steeds meer in trek is als studentenstad, ook bij buitenlandse studenten. 349 buitenlandse studenten schreven zich in 2022 in het rijksregister in, 107 meer dan in 2021 en 275 meer dan vijf jaar geleden. Let wel: het aantal buitenlandse studenten ligt eigenlijk nog hoger. Erasmus-studenten (129 in 2022) die een semester blijven en grensstudenten uit buurlanden (110 in 2022) komen niet in het rijksregister en maken dus geen deel uit van de huidige 79.005 inwoners.

“We omarmen de groei. Kortrijk blijven vernieuwen zorgt voor een nieuwe dynamiek en trekt veel jonge mensen aan. Er was een record aan jonge kopers in 2022. 41,7 procent van wie een huis of appartement kocht, was jonger dan 30 jaar”, zegt schepen van Wonen en Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester).

schepen Wout Maddens is in zijn nopjes

Heule is jongste deelgemeente

Tot slot telt Kortrijk iets meer vrouwen dan mannen: 40.022 tegenover 38.983. De bevolking werd in 2022 ook iets jonger. De gemiddelde leeftijd is nu 42,7 jaar. Eén op vijf (16.407) is 18 jaar of jonger, 16.126 zijn ouder dan 65 jaar. De oudste Kortrijkzaan is Sara Vandecaveye, zij vierde op 30 december haar 103de verjaardag en is een van de 24 Kortrijkse eeuwelingen. Heule is de jongste deelgemeente. De Heulenaar is gemiddeld 41,0 jaar jong. Aalbeke is dan weer de oudste deelgemeente met een gemiddelde leeftijd van 44,9 jaar.

Meer huwelijken, meer wettelijk samenwonen Het aantal huwelijken steeg in 2022. Er huwden evenveel koppels als in het pré-coronajaar 2019: welgeteld 296. Ter vergelijking: in 2021 werden 282 huwelijken voltrokken, in 2020 amper 191. In tegenstelling tot 2021 was wettelijk samenwonen vorig jaar (302 aanvragen) weer populairder dan huwen.

