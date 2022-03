“Oekraïense vluchtelingen vol motivatie om aan samenleving bij te dragen”

Kortrijk De stad Kortrijk bereidt momenteel een (collectieve) opvang van vluchtelingen voor . “Die mensen zijn heel dankbaar dat ze hier veilig zijn, ze willen als dank bijdragen aan de samenleving, bijvoorbeeld door te helpen bij het verlenen van humanitaire hulp. Want Oekraïners staan altijd klaar om te helpen”, stelt Kristina Ksyonz (36). De uit Oekraïne afkomstige Kortrijkzane is één van de coördinatoren van de vele acties voor Oekraïne in Kortrijk.

De in Korosten geboren Kristina Ksyonz woonde eerder in Donetsk en Kiev. In 2016 kwam ze als student naar ons land, om aan de KU Leuven met succes een tweede master ‘business information management’ te volgen. Ze werkt als analist op de IT-afdeling van TVH Mateco Group en woont in Kortrijk.

Haar familie in Oekraïne heeft het zwaar. “Vooral mijn tantes zijn momenteel niet veilig. Ze wonen in het zwaar getroffen Charkiv. Ik ben al blij als ik per dag één bericht krijg, zodat ik weet dat ze oké zijn, want er is niet altijd elektriciteit in Charkiv. De oorlog is precies een parallelle realiteit. Maar gelukkig is de Oekraïense gemeenschap in Kortrijk zich aan het organiseren, zodat we zoveel mogelijk kunnen helpen”, zegt Kristina.

Quote Ze krijgen het statuut van tijdelijk ontheemde net omdat ze willen werken en omdat ze zelf geld willen verdienen, om hun gezin te kunnen onderhou­den Kristina Ksyonz

Er is al veel ingezameld, maar er is nog meer nodig. “We blijven vooral op drie categorieën inzetten: medische apparatuur, baby- en kinderspullen en kampeermateriaal zoals tenten en thermische kledij. Want het vriest tijdens de nacht tot -10 graden in Oekraïne, heel moeilijk voor wie geen dak meer boven het hoofd heeft. We sturen materiaal naar Oekraïne en stockeren ook in Kortrijk materiaal, voor Oekraïense vluchtelingen die naar hier komen. Het gaat vooral over vrouwen met kinderen, de meeste mannen blijven in Oekraïne om het land te beschermen. Het is belangrijk dat ze zich hier thuis voelen. Ze krijgen het statuut van tijdelijk ontheemde net omdat ze willen werken en omdat ze zelf geld willen verdienen, om hun gezin te kunnen onderhouden.”

“We werken aan een draaiboek, om te kijken welke (humanitaire) hulp we kunnen blijven bieden en hoe we dat gaan doen. Zo hopen we ook bedrijven met vacatures, die Oekraïners in dienst willen nemen, aan boord te krijgen. Wie wil helpen of opvang wil bieden, kan dat via de site van Kortrijk”, aldus Kristina Ksyonz.

Info: www.kortrijk.be/oekraine. Wie het plaatje nog ruimer wil zien, kan ook op de Facebookpagina ‘Ukrainians in West Flanders’ terecht.