Oekraïense meisjes basketten voor het eerst sinds start oorlog op toernooi… in Kortrijk: “Mentaal zwaar, Russische kernaanval spookt door onze gedachten”

KortrijkMet acht Oekraïense meisjes van 15 en 16 jaar zijn ze, op het driedaagse X-Mas Tournament in Kortrijk. Waar ze al twee van hun drie matchen wonnen. “We zijn normaal nog sterker. Maar onze speelsters zijn nerveus en wenen vaak, ze hebben er geen controle over. Logisch, ze kunnen elke dag slecht nieuws krijgen over een overleden familielid”, zegt assistent coach Maryna Rubailo.