OCMW kiest voor twaalf ‘wijkteams’ in plaats van één centraal hoofdgebouw

De stad Kortrijk gaat haar sociaal werk gebiedsgerichter aanpakken. Burgers zullen niet langer in maar één centraal OCMW-gebouw terecht kunnen, maar in 12 wijkcentra. “Dat is belangrijk om de drempel te verlagen voor de inwoners, maar ook -en vooral- om problemen zo snel mogelijk op te sporen”, zegt Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang (Vooruit).

“Het huidig model van sociaal beleid is een eerder passief model”, zo start De Coene. “Instanties overal wachten tot er mensen aankloppen die hulp nodig hebben, en dan pas schiet de hulpverleningsmachine in gang. Als je echter het aantal mensen dat naar schatting hulp nodig heeft, vergelijkt met het aantal mensen dat effectief geholpen wordt door het OCMW, bereiken we een heleboel mensen niet. De energiecrisis heeft dat nogmaals aangetoond: ondanks de moeilijkheden die veel gezinnen ondervonden, kloppen ze niet aan. Omdat ze de stap niet kunnen of willen zetten.”

Dat ligt aan verschillende factoren, zegt De Coene. “Burgers voelen soms schaamte of zijn gegeneerd om aan te kloppen bij het OCMW. Anderzijds denken ze ook vaak ten onrechte dat we als lokaal bestuur niets kunnen doen voor hen, omdat ze toch nergens recht op hebben. De perceptie leeft immers bij veel mensen dat we enkel inwoners helpen die recht hebben op een leefloon.”

Het OCMW Kortrijk breekt uit en kiest als pionier in Vlaanderen voor een nieuw model in van sociaal werk: het wijkgericht sociaal werk.

Uit onderzoek blijkt dat hoe dichter hulpverlening bij de mensen staat, en hoe persoonlijker burgers opgevolgd worden, hoe meer mensen bereikt en dus geholpen worden,zegt De Coene. “Die insteek wil de stad nu toepassen in haar sociaal werk. In plaats van één centraal OCMW, komen er nu 12 ‘wijkteams’ in bestaande wijkcentra, waar inwoners voor dezelfde hulp terecht kunnen.” Zo gaat het onder meer om wijkcentra De Vlaskapelle in Bissegem, De Zevenkamer in Heule, De Lange Munte en Venning in Kortrijk, enz.

Elk gezin krijgt een vaste contactpersoon, van bij het eerste contact. “Daarmee willen we die andere grote drempel uit de weg helpen: dat burgers hetzelfde verhaal elke keer opnieuw moeten vertellen als ze doorverwezen worden. Mochten mensen schrik hebben om de stap te zetten, uit schrik dat ze iemand uit de buurt kunnen treffen, dan kunnen ze uiteraard nog steeds in het verder gelegen OCMW-gebouw terecht.”

Onder meer het wijkcentrum hierin Heule wordt zo'n OCMW-spot.

Op dit moment telt de stad zo’n 3.300 lopende dossiers. “En we verwachten uiteraard resultaat door deze inspanning, met een stijging van zo’n 1000-tal dossiers. Sinds 2014 hebben we ons personeelsbestand van 54 FTE maatschappelijke werkers naar 77 opgebouwd. Daarnaast is het ook de bedoeling om andere beschikbare personeelsinzet ook in te zetten voor onze drie pijlers: sociale dienstverlening, buurtwerk en ontmoeting. Naast maatschappelijke werkers, hebben we bijvoorbeeld ook een woonzorgmedewerker, een ergotherapeut, een centrumwijkwerker,… Die zich ook achter dit verhaal scharen.”

Maatschappelijk werker Nikita Pauwels wist meteen enkele voorbeelden te geven van inwoners die ze sneller kon helpen nu ze zelf vanuit Heule werkt. “Burgers waar we hier in het wijkcentrum contact mee hebben, maar die de stap naar het OCMW wellicht niet of nog later gezet hadden.”

