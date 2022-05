OC De Vonke heeft nieuwe toegang en tuin

Enkele jaren geleden werd een poortgebouw, handig om het OC via de Zeger van Heulestraat te bereiken, verkocht. Er is daar nu werk gemaakt van een nieuwe toegang, voor logistieke leveringen en voor minder mobiele mensen. De nieuwe vier meter brede weg is deels in waterdoorlatende grasbetontegels aangelegd. Aan de straatkant is een nieuwe poort geplaatst. Vroeger stonden daar jaren herassen, die nu uit het straatbeeld verdwenen zijn. Het zicht is zo beter.