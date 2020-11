Ober breekt Belgisch record wijnglazen dragen met één hand: liefst 38 glazen!

KortrijkSebastien Maes is er woensdagnamiddag 18 november niet in geslaagd om het wereldrecord glazen dragen met één hand te breken. Hij haalde wel een Belgisch record, met 38 glazen. “Ik deed deze recordpoging om alle horecamensen, die nu weer in een lockdown zitten, een hart onder de riem te steken”, zegt de ober van brasserie St. Medard in Kortrijk.

Het huidig record staat al jaren op naam van Reymond Adina uit de Filipijnen. Hij hield op 24 oktober 2007 in het restaurant Quatre-Gats in Barcelona in Spanje 39 glazen vast met één hand, zonder dat er een glas brak.

Sebastien Maes deed het met 38 glazen net niet beter en komt zo helaas niet in The Guinness Book of Records. “Ik zat er zo dicht bij“, vertelt hij. “Hier ga ik niet goed van slapen. Ik bereidde me vele maanden voor.”

De recordpoging was geen bevlieging van Sebastien Maes. Hij staat bekend als een gepassioneerde en gedreven ober die altijd probeert grenzen te verleggen, door tot het uiterste te gaan. Hij was al maanden aan het oefenen.

“Ik deed er alles aan om het tot in de kleinste details uit te voeren”, vertelt Sebastien Maes. “Ik deed het om alle horecamensen moreel te steunen in deze speciale tijden. Het is een zeer moeilijke periode, want normaal gezien komen er nu erg drukke weken aan in de horeca, wat nu niet zo zal zijn. Ik heb deze tweede lockdown gebruikt om mezelf technisch te versterken. En om te tonen dat Belgische horecamensen de moed niet mogen opgeven. We are horeca.”

De Kortrijkzaan komt uit de horecafamilie van Rudy Maes, in Kortrijk beheerder van Hostellerie Klokhof. Zijn vader is Stéphane Maes, in Kortrijk eigenaar van restaurant-feestzaal Ripasso op de Pottelberg.

En toen liep het fout, bij 38 glazen, wel goed voor een Belgisch record.