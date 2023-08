Nultolerantie voor drugs en grensoverschrijdend gedrag tijdens Kamping Kitsch

Arend Thor vermist in Heule, baasjes lanceren oproep: “Onbekende heeft zijn riem doorgesne­den”

Virginie Lorez en haar gezin zijn wanhopig op zoek naar hun grijze arendbuizerd Thor. Volgens Virginie ontsnapte de vogel uit Heule (Kortrijk) doordat iemand is binnengedrongen in hun tuin en de riem waarmee hij vastzat heeft doorgesneden. De baasjes doen nu een oproep aan iedereen in de buurt om te helpen zoeken. “Thor kan niet overleven in de natuur.”