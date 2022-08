Nukkige fietslift van 3 miljoen euro dure Reepbrug wéér defect

Kortrijk/Oostende Cowboy Henk verpietert, zorgen over slechte staat van bekend kunstwerk in Kortrijk: “Een full color popart versie kan onze stripheld redden”

Cowboy Henk op de rotonde nabij de E17 in Kortrijk takelt af. De bekleding met kunststofplantjes is afgesleten, waardoor het beeld zwart ziet en hier en daar het frame van de buste zichtbaar wordt. De stad reikt de hand naar zijn geestelijke vader uit Oostende om samen een oplossing te zoeken. “Ik wil het belangeloos doen, het is een zinvol een waardevol beeld”, zegt Herr Seele.

