Notoire fietsendief riskeert 14 maanden celstraf

Lagere scholieren volgen workshops bij TVH: “Technische vaardighe­den en richtingen zijn belangrijk voor ons”

Dertien kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar volgden acht weken workshops in de techniekacademie van onderdelenspecialist TVH in Waregem. Het was een initiatief van de hogeschool Vives in Kortrijk, met steun van TVH als partner en sponsor. De workshops moeten techniek aantrekkelijker maken voor de jeugd.