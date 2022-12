Noordstraat week dicht voor herstel wegverzakking

De Noordstraat is tijdens de werken dicht op een strook tussen de Gasstraat en de Rekollettenstraat. Verkeer dat in de buurt moet zijn, rijdt in de richting van het stadscentrum om via de Meensesteenweg, Burgemeester Lambrechtlaan en Blekersstraat en Beheerstraat. In de richting van het kruispunt Menenpoort kan je tijdens de werken omrijden via de Meersstraat, Botenkopersstraat, Burgemeester Lambrechtlaan en Meensesteenweg.