“Noodgedwongen stap terugzetten is een straf, na bijna 38 jaar hard werken”: Frituur Groeninghe sluit door energiecrisis drie dagen per week

Kortrijk Eerste verdachte aanslag op Vincent Van Quickenbor­ne aan België overgele­verd en op weg naar Kortrijk

Aan de Belgisch-Nederlandse grens in Roosendaal is maandag de eerste van vier verdachten in het onderzoek naar de bedreigingen en geplande aanslag op minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) overgeleverd. Het is nu eerst aan de federale gerechtelijke politie (FGP) en daarna aan de Kortrijkse onderzoeksrechter om de Nederlander te verhoren en daarna een beslissing te nemen over zijn verdere aanhouding. De overlevering van de drie andere verdachten staat later gepland.

1 november