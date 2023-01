“Nood aan gezonde en voedzame ontbijtjes is zó hoog”: Jonge mama’s lanceren met ‘groats’ lekkere havermout voor baby’s en kindjes

De namen Elke Vanhollebeke en Clara Desmet doen mogelijk een belletje rinkelen omdat ze twee jaar geleden al Billiebubs lanceerden. Ook dat zijn ontbijtjes voor kleintjes met havermout, maar dan gericht op verkooppunten in apotheken en speciaalzaken. “Van West-Vlaanderen tot Limburg en ook in Wallonië en Nederland… het ‘havermout gegeven’ slaat hard aan bij jonge mama’s.”

“Vorig jaar verkochten we ruim 15.000 variaties Billiebubs en zagen we onze omzet in 2022 met tweehonderd procent stijgen, vergeleken met 2021. We hebben nu zelfs een Billiebubs e-book met recepten voor iets oudere kindjes. Zodat ze zelf muffins, cake, pizza’s… met havermout kunnen klaarmaken. Het is meer dan enkel een papje. We bouwen er zo een hele beleving rond”, zeggen ze.

“We zijn zélf de doelgroep en voelen hoe hoog de nood is aan ontbijtjes en vieruurtjes die én gezond én voedzaam én lekker zijn”, vertellen Elke en Clara. Elke is mama van de op 11 april 2022 geboren Regnier, Clara is mama van de op 18 mei 2022 geboren Augustin. En ze kregen eerder al twee kindjes, met respectievelijk dochters Léonelle en Eléonore. “We tonen hoe jonge ondernemers een meerwaarde kunnen bieden op de markt en hoe je als jonge mama een carrière kan uitbouwen. Alles is te combineren, het leven is een puzzel.”

Omdat Billiebubs uit zijn voegen barst en de tijd rijp is voor een alternatief en toegankelijker merk, is er nu het op supermarkten gerichte ‘groats – grow with oats’. “Niet om Billiebubs te beconcurreren, wel om een nog breder publiek aan te spreken. Vergelijk het met zonnecrème, ook dat kan je zowel in een apotheek als in een supermarkt kopen, voor ieders portemonnee”, vertellen de onderneemsters.

Quote We hebben drie nieuwe smaken: ‘oh my apple pie’ met appel en kaneel, berryli­cious met rood fruit en jungle fever met banaan, kokosnoot en cacao Elke Vanhollebeke en Clara Desmet

250 gram ‘groats’ kost straks 4,98 euro, 300 gram Billiebubs kost 8,89 euro, wat telkens goed is voor tot tien ontbijtjes. Het enige wat je hoeft te doen is per portie van 30 gram wat melk toe te voegen, neem gerust melk waar het kindje mee vertrouwd is, en een half minuutje opwarmen in een microgolfoven.

'groats' vind je in drie smaken

“We bieden met ‘groats’ drie nieuwe smaken aan: ‘oh my apple pie’ met appel en kaneel, ‘berrylicious’ met rood fruit en ‘jungle fever’ met banaan, kokosnoot en cacao. Daar hoort een toffe verpakking bij, per smaak telkens met een ander diertje: rups, vogel of aapje. En wie meteen de drie smaken koopt, kan op de zijkant van de doosjes een doorlopende tak met de diertjes op zien. Heel leuk voor kindjes, we werkten hiervoor samen met marketingbureau Hummingbirds.”

Elke en Clara rekenen erop dat Billiebubs voor apotheken en speciaalzaken en ‘groats’ voor supermarkten, er zijn al contacten met franchisehouders, elkaar gaan versterken. ‘Groats’ is vanaf februari te koop. “Havermout breekt helemaal door, ook dankzij ‘health goeroes’ zoals Sandra Bekkari en Pascal Naessens.”

Quote We slagen omdat we doorzet­ters zijn en omdat we als jonge mama’s beseffen dat we dé oplossing rond voedzame ontbijtjes voor kleintjes hebben Elke Vanhollebeke en Clara Desmet

“Wij trekken die markt door naar babyvoeding. We blijven in België uniek in wat we doen. Wellicht omdat de wetgeving zeer streng is. Je krijgt voor babyvoeding pas na een hele reeks testen in laboratoria een vergunning van het federaal voedselagentschap FAVV”, vertellen de onderneemsters. “We slagen omdat we doorzetters zijn en omdat we als jonge mama’s beseffen dat we dé oplossing rond voedzame ontbijtjes voor kleintjes hebben.”

Billiebubs en straks ‘groats’ zitten sinds een jaar in een nieuw kantoor in het Bouwcentrum Pottelberg in Kortrijk, productieruimte inbegrepen. “We hebben het aantal machines verdubbeld en we hebben een verantwoordelijke voor het productieproces aangeworven, zodat we zelf meer op de verkoop kunnen focussen.”

Een lekkere portie 'groats' kan wonderen doen

“Het is voor ons allebei sinds vorig jaar al een voltijdse job. We zijn heel ambitieus en verwachten dat onze omzet in 2023 zal verdriedubbelen. We bouwen een imperium op en willen binnen tien jaar in het televisieprogramma The Sky Is The Limit te zien zijn”, lachen Elke Vanhollebeke en Clara Desmet.

Quote Als we havermout op overschot hebben, schenken we dat aan voedsel­bank De Vaart in Kortrijk. We geven zo ook kwetsbare kindjes een voedzaam ontbijt Elke Vanhollebeke en Clara Desmet

Los van hun ambities hebben ze tegelijk oog voor het goeie doel. “Als we Billiebubs op overschot hebben, dat binnen een maand vervalt, schenken we dat aan voedselbank De Vaart in Kortrijk. We gooien niets weg en geven zo ook kwetsbare kindjes een voedzaam ontbijt of vieruurtje. We gaan dat ook met ‘groats’ doen, we dragen zo ons steentje bij aan de maatschappij.”

