Nog twee maanden wachten op Sinksen, nieuw dansfeest in Parkhotel nu al in enkele dagen uitverkocht: “Zonder één artiest bekend te maken”

KortrijkVeel Kortrijkzanen voorspellen dat het de zotste Sinksenfeesten ooit worden. Het nieuwe dansfeest The Park in het Parkhotel lijkt dat nu al te bevestigen. De 400 tickets waren begin april in vier dagen de deur uit. “Straf, want toen was er nog geen enkele artiest bekend”, zegt organisator Gaël Agneray.

Een goeie Sinksen, we mogen voor het eerst in drie jaar nog eens voluit gaan zonder coronamaatregelen, brengt tijdens het verlengde pinksterweekend naast tradities zoals de rommelmarkt ook vernieuwing. Die vernieuwing komt er, met bijvoorbeeld op zondag 5 juni The Park in Jules Bar en aanpalende terrassen. Een concept van Kortrijkzaan Gaël Agneray, met steun van Bob Van Mol en Veronique Vandewalle van het Parkhotel. Het wordt dansbaar en funky, met als thema disco en house. Chique van geest ook, waarbij iedereen netjes opgekleed uit de bol gaat. Jules Bar wordt zomers aangekleed, met veel groen en wit. Het meubilair wordt weggenomen, zodat er zeker plaats is om samen te dansen.

“We zorgen er voor dat hotelgasten, ze krijgen gratis toegang, er geen hinder van ondervinden”, verzekert Gaël Agneray. “Het feest duurt van 13 tot 1 uur. Daarna keert de rust terug. Hotelgasten die niets willen horen, kunnen in de ‘westwing’ van het Parkhotel of in het vlakbij gelegen business hotel naast Viva Tours verblijven. Feestvierders worden trouwens niet via de hoofdingang van het Parkhotel naar The Park geleid. Dat gebeurt via de Albertstraat, waar werken voor de uitbreiding van het hotel bezig zijn. We kleden ook die in- en uitgang verrassend aan, laten er muziek weerklinken, delen er de bandjes uit en laten iedereen meteen ook zien wat de toekomst van het hotel brengt.”

Volledig scherm Beauhause is headliner © The Park

De ondertussen wel al grotendeels bekendgemaakte line-up is fraai met Waikiki, Adrian en M-axxim. Headliner is Beauhause. Het Vlaamse meisjeduo komt speciaal van Barcelona naar Kortrijk, om melodieuze house te brengen tijdens The Park. Beauhause trad eerder onder meer al op Tomorrowland en Pukkelpop op. Tegen 5 mei volgen er nog twee namen en is de line-up van The Park compleet.

Op het toilet meefeesten

Alle dj’s draaien op het dak van Jules Bar, om de sfeer nog unieker te maken, met ook topverlichting. Verder voorzien: twee cocktailbars met onder meer Hendricks gin, twee extra tapkranen met Bockor pils en een aangepaste kaart met allerlei hapjes en drankjes. Leuk weetje: wie op The Park uitblaast op het toilet, doet dat met zicht op het dansende publiek. Heel speciaal. Maar omgekeerd kunnen de feestvierders niet zelf in het toilet binnenkijken, door speciale beglazing. Nog dit: de wellness van het Parkhotel zal niet open zijn voor de feestvierders, anders zou het er wel eens al te plezant kunnen worden.

Quote Ik vind Sinksen op zijn puurst in de uitgaans­buurt, zoals aan cafés Den Bras en De Geverfde Vogel. Wij zorgen voor een aparte en unieke aanvulling Gaël Agneray

Volledig scherm The Park Open Air, nieuw op Sinksen © The Park

“De Sinksenfeesten bezoek je bijna overal gratis. Toch gingen de tickets voor The Park heel vlot de deur uit omdat je volgens mij zo zekerheid hebt dat je er bij kan zijn. Zonder dat het te chaotisch wordt, door te veel volk. Ik vind Sinksen als stadsfeest op zijn puurst in de uitgaansbuurt in ’t straatje, zoals aan cafés Den Bras en De Geverfde Vogel. Wij zorgen voor een aparte en unieke aanvulling. The Park is niet eenmalig. Het is de bedoeling om het ook de komende jaren te doen, telkens met een nieuw concept. Dat The Park ‘maar’ tot 1 uur duurt, is net een troef. Want zo kan iedereen ’s nachts nog de stad induiken. Je mag tijdens The Park ook binnen en buiten met je bandje, zodat je ook andere zaken kan ontdekken in Kortrijk”, besluit Gaël Agneray.