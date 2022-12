Nog eens 1 jaar cel voor 27-jarige jongeman die chat met minderjarige meisjes

De Kortrijkzaan werd in oktober vorig jaar veroordeeld tot 15 maanden cel met uitstel onder voorwaarden omdat hij relaties had met een 13- en een 14-jarig meisje. Hij betastte hen daarbij ook op intieme plaatsen. D. V. stond op dat moment ook al onder voorwaarden, maar kon het nog voor het uitspreken van het vonnis niet laten om toch opnieuw via Snapchat contact te zoeken met een 15-jarig meisje. “Hij loog over zijn leeftijd en zei dat hij 18 jaar was en vroeg haar om foto’s in bikini”, klonk het bij het Openbaar Ministerie tijdens het proces. “Ze maakten ook een afspraakje om samen uit te gaan. De moeder van het meisje wilde wel dat de jongeman haar bij haar thuis kwam ophalen om hem toch eens te zien.” Die dag ontving de moeder een berichtje van een kennis van beklaagde om te zeggen dat hij 26 jaar is en al veroordeeld is voor zedenfeiten tegenover minderjarigen. Het afspraakje ging nadien uiteraard niet meer door. De advocate van de jongeman ging voor de vrijspraak. Volgens haar had hij niet gelogen over zijn leeftijd en kon niet bewezen worden dat hij om bikinifoto’s had gevraagd. De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde de jongeman nu toch.