Nóg een Kortrijkzaan in The Voice, nu met Matthias van ‘Clear Season’

Matthias brengt Save Your Tears van The Weeknd, in The Voice. “Een up-tempo song, dansbaar en met een melancholische tekst. Ik speel die tristesse uit, het is mijn stijl als songwriter en zanger”, vertelt Matthias, die het nummer op gitaar brengt. “Ik bereidde mezelf goed voor, met een speciaal metronoom om in de maat te blijven spelen. Maar ik was supergestresseerd. Of het al dan niet goed afloopt, zie je vrijdagavond. The Voice betekent sowieso een boost voor mij. Het inspireert me om ‘Clear Season’ nieuw leven in te blazen, met twee nieuwe nog uit te brengen nummers, opgenomen in Dearworld Studio in Nederland. The Voice is verder een goeie denkoefening voor hoe ik bij het publiek overkom. Want als performer kan ik zeker nog wat coaching gebruiken.”