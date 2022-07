Noël (84) en Lydie (81) vieren zestigste huwelijksverjaardag

Schepen van Burgerzaken Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) trok voor de viering speciaal naar La Vertefeuille. Het koppel verhuisde recent naar dat woonzorgcentrum in Doornik. Noël was mecanicien in garage Ford in Moeskroen. Lydie was voor ze zich volledig over hun gezin met vijf kinderen ontfermde textielarbeidster in de fabriek Motte in Moeskroen. Er zijn ondertussen ook twaalf kleinkinderen. “Elkaar aanvaarden zoals hij of zij is”, zo verklaren Noël en Lydie het geheim van hun lang en vreugdevol huwelijk.