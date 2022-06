Nijverheidskaai dicht voor werken Reepbrug

Kortrijk / Diksmuide Celstraf met uitstel voor vrouw (31) die agent in gezicht spuugt in volle coronaperi­o­de

Een 31-jarige vrouw uit Diksmuide is veroordeeld tot een celstraf van drie maanden met uitstel omdat ze in Kortrijk een agent in zijn gezicht spuugde. En dat in volle coronaperiode. De vrouw was naar eigen zeggen straalbezopen en herinnert zich niets meer van het incident.

14 juni