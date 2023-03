Nieuwe streetart is knipoog naar ‘sportbrug’ Ronde van Vlaanderenbrug

Bijna dagelijks zijn er sportende mensen, al dan niet met personal trainer, onder de Ronde van Vlaanderenbrug. Sportcoach en eigenaar Edward Houpline van EDE Sport and Movement diende via de stadssubsidie ‘Paint your city’ een voorstel in om een bruggenhoofd kleur te geven. Hij werkte samen met streetartkunstenaars LA.KUS uit Koksijde en KIEWIE.9000 uit Gent. De kunstwerken zijn een knipoog naar de Leie en de sportieve activiteiten.

Ook skatepark Luxaplast aan de Marksesteenweg in Marke heeft trouwens nieuwe streetart, van de hand van Lisa Goddeeris alias Lisa Gold. Lisa Gold speelt met ‘treasure your tricks, not your trash’ in op het skaten, maar ook op het proper houden van het park. Wie de verhalen achter de nu al veertig streetartwerken in Groot-Kortrijk wil leren kennen, is op zondag 19 maart welkom op de Kortrijkse Street Art Walk.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De nieuwe streetart werd op maandag 13 maart in de vooravond voorgesteld © Henk Deleu

Nog dit: (beginnend) artiest en zin om jouw werk tentoon te stellen op één van de nu nog lege muren in je buurt? Of ken je een artiest die Kortrijk meer kleur kan geven? Dien dan je idee in: de voorwaarden voor de projectsubsidie zijn te vinden op de website van Jeugdcentrum Tranzit, op het Mandelaplein.

LEES OOK:

Volledig scherm De nieuwe streetart onder de Ronde van Vlaanderenbrug © Henk Deleu

Volledig scherm De nieuwe streetart onder de Ronde van Vlaanderenbrug © Henk Deleu

Volledig scherm De nieuwe streetart onder de Ronde van Vlaanderenbrug © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.