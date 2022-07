Nieuwe Reepbrug weer open, defecte fietslift hersteld

Wie vanuit de wijk Overleie via de tip van het Buda-eiland naar het stadscentrum wil, of omgekeerd, kan dat voortaan via de nieuwe Reepbrug. Te voet lukt dat perfect, met de fiets de voorbije dagen niet. Want de lift was defect aan de kant van de Burgemeester Schinkelstraat, zo stelden we dinsdagochtend zelf vast. Groen-raadslid Matti Vandemaele merkte het eerder op zondagavond ook al op: “Na amper een week was de lift van de meest nutteloze brug van de stad Kortrijk al defect. Of hoe je kan morsen met belastinggeld. Ook dit wordt een succesverhaal...”, postte Vandemaele op Twitter. Hij verwijst zo ook naar de Budabrug even verderop. Die tafelbrug, die sinds de ingebruikname begin 2015 al ruim honderd keer defect was, is een zorgenkind.