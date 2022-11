Nieuwe Reepbrug pas vier maanden open en daar is eerste horecazaak: “Het is hier zalig zitten, met zicht op de Leie”

Er was afgelopen zomer discussie onder Kortrijkzanen, over of de Reepbrug van 3 miljoen euro al dan niet nuttig is. Want er is links en rechts op amper tweehonderd meter afstand ook al de Noord- en Budabrug. Dat de fietsliften in de nieuwe brug eerst met kinderziektes kampten, versterkte die discussie.

Maar de kritiek is nu grotendeels verstomd. “We bevestigen dat de brug zeker gebruikt wordt en dat de liften ondertussen perfect werken. De brug is verder supermooi verlicht ‘s avonds”, vertellen Nancy Mullie, haar vriend Frederik Vuylsteke en haar dochters Axelle en Maud Derycke. Het gezin woont op de eerste verdieping van het pand op de hoek van de Fabriekskaai en de Burgemeester Schinkelstraat. “We zaten wel eerst met de handen in het haar, na de bekendmaking van het plan voor de nieuwe Reepbrug. We vreesden inkijk. Terecht, wie op de brug staat, kan onze woning binnenkijken. Maar we beslisten om het positief aan te pakken en hadden tijdens de coronacrisis veel tijd om na te denken. Zo rijpte het idee om op het gelijkvloers zelf een horecazaak in te richten.”

Het resultaat is Bar-A-Lys, een gezellige bar met industriële look. De ligging is top, aan de Reepbrug en aan een drukke fiets- en wandelboulevard langs de Leie. “De mensen zijn nu al nieuwsgierig, ze kijken door onze vensters naar binnen. Ook buurtbewoners zijn enthousiast. Het is voor ons een sprong in het duister omdat we nieuw zijn in de horeca, maar we geloven in Bar-A-Lys. Je hebt hier een open gevoel, met een prachtig zicht op de Reepbrug en de Leie. Binnen hebben we twintig plaatsen, buiten is een terras met veertig plaatsen toegelaten. Deze herfst en volgende winter zal het terras er al deels staan, vanaf de lente van 2023 helemaal. Het wordt een topterras, want we hebben hier altijd zon. Waardoor het ook tijdens de winter behoorlijk warm kan zijn.”

Aan keuze in Bar-A-Lys geen gebrek met bijvoorbeeld koffie en thee in een samenwerking met koffiebranderij en theepakkerij Viva Sara. “Leuk is een mini ontbijt formule, met een koffie en een croissant of chocoladekoek, voor wie geen tijd of zin heeft om te brunchen”, vertellen Nancy Mullie en Frederik Vuylsteke. Verder op de kaart allerlei lekkers zoals tapasplankjes of stokbrood met rillettes of pâté, desserts zoals ijsjes en taartjes en pannenkoeken en een ruime keuze aan drankjes zoals bieren, wijntjes, bubbels, gin-tonic, apero, fruitsappen…

Bar-A-Lys opent op donderdag 10 november de deuren, na zes maanden hard werken. De bar is telkens open op donderdag en vrijdag van 10 tot 19 uur en op zaterdag en zondag van 9 tot 19 uur. Gesloten op maandag, dinsdag en woensdag. Nancy Mullie en Frederik Vuylsteke gaan de uitbating met hun vaste job combineren. Nancy is medewerkster klinische studies in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk, Frederik runt dak- en gevelrenovatie Vuylsteke Frederik. Axelle en Maud studeren en volgen respectievelijk bedrijfspsychologie in UGent en orthopedagogie in HoGent. Axelle zal op zaterdag bijspringen in Bar-A-Lys, Maud op zondag.

