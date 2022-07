Nieuwe brochure belicht Onze-Lieve-Vrouwekerk

“De kerk is het meest sprekende voorbeeld van de rijke geschiedenis van onze stad. De brochure is een must-read voor meerwaardezoekers”, zegt schepen van Toerisme Wouter Allijns (Team Burgemeester). “We kiezen bewust om in de Onze-Lieve-Vrouwekerk met haar iconische Gravenkapel het verhaal van 1302 te vertellen. Geen plek in Kortrijk waar je dichter komt bij de Guldensporenslag en het Graafschap Vlaanderen. Het nieuwe belevingsmuseum is laagdrempelig en vooral innovatief, want we brengen het boeiende verhaal multimediaal, immersief en interactief”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).