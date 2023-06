Nieuwbouw voor kinder- en jeugdpsychiatrie krijgt prestigieuze designaward

Ervarings­ge­rich­te zaterdag­school TAJO sluit eerste werkings­jaar met uitreiking 65 diploma’s af: “We komen graag, activitei­ten zijn superleuk”

TAJO, sinds september 2022 ook in Kortrijk actief, sloot zaterdag het eerste werkingsjaar origineel af. Begeleiders Stéphanie Verhelst en Emma Derolez gingen aan huis, om 65 diploma’s uit te reiken. TAJO is een ervaringsgerichte zaterdagschool voor jongeren van 10 tot 14 jaar. De school inspireert, motiveert en bereidt de jongeren voor om autonoom in de samenleving te stappen.