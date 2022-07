Nieuw: zomerfietsroute laat je kastelen in Groot-Kortrijk ontdekken

Zo stop je in Kortrijk aan de Patria en kasteel ‘t Hooghe en de internationale rozentuin en ontdek je verder landhuis Clarysse in Rollegem, het kasteel van Allart in Aalbeke en het kasteel van Blommeghem in Marke. Ook enkele bijzondere nieuwe plekken in de stad passeren de revue. Zo herbeleef je de Guldensporenslag in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, geniet je van een uniek zicht op de stad vanuit het nieuwe stadspark Buda, test je de nieuwe fietslift van de Reepbrug en beleef je in primeur de metamorfose van het winkelwandelgebied in het mobiele bos op de Grote Kring. Er kan geen verveling toeslaan, want de fietstocht gaat hand in hand met een zomerkaart vol doe-tips, horecasuggesties, picknickplekken en de hoogtepunten van de zomeragenda.