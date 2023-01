Nieuw taxibedrijf BLS breidt werkgebied naar Kortrijk uit: “We rijden om het even wanneer naar luchthavens en treinstations”

“We focussen ons vooral op particulieren en bedrijven en op klanten van hotels en horecazaken. We zetten verder de klok rond op vervoer van en naar luchthavens en treinstations in. We rijden aan democratische prijzen. BLS heeft een wagenpark met veertien auto’s en twee minibussen, telkens met een capaciteit tot acht personen. We zoeken nog gedreven chauffeurs. Het is nog even wachten op een standplaats in Kortrijk, maar we zijn al beschikbaar in de stad”, zegt Dominic Creus.