Nieuw plekjes gezocht om te spelen in de natuur

Kortrijk Mailver­keer na Vi­ves-hack weer vrij voor studenten: “Criminele groep wou ons wellicht afpersen”

Het IT-systeem van de hogeschool Vives wordt stapsgewijs weer opgestart, na de recente cyberaanval. “Het mailverkeer is weer vrij voor studenten, wel nog niet voor personeel”, zegt algemeen directeur Joris Hindryckx. Er is nu ook meer duidelijkheid over de hack. Er werden op het darknet toegangen tot webmailaccounts van Vives-studenten aan de hoogste bieder verkocht.

15:45