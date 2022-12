Nieuw medicijn redde haar leven, nu neemt mucopatiënt Clémence (23) wellness voor baby’s en mama’s over: “Ik voel me als herboren”

Kortrijk/Harelbeke Meuleman zwaait Terry (60) na 40 jaar uit: “We loven haar loyaliteit, ze leverde een grote bijdrage tot het goed functione­ren van de firma”

Mooi moment vrijdag in de late namiddag bij aannemer van totaalinterieur realisaties Meuleman, in de thuisbasis aan de Stasegemsesteenweg in Kortrijk, waar het personeel Terry Vanfleteren kwam uitzwaaien. Om haar te bedanken, want de ‘all round administratief medewerkster’ gaat op bijna 61-jarige leeftijd en na 40 jaar trouwe dienst met pensioen.

