Nieuw buurtpark verbindt Zuidstraat met Gezellelaan, werken vatten in voorjaar 2024 aan

“Het park zal letterlijk en figuurlijk wijken met elkaar verbinden”, zegt schepen van Kortrijk Fietst en Stapt Axel Weydts (Vooruit). Een vier meter breed verlicht fietspad in beton zal de Zuidstraat met de Gezellelaan verbinden, via het park. Waar ook een twee meter breed apart wandelpad in halfverharding komt. “De strook van 500 meter tussen Zuidstraat en Gezellelaan maakt deel uit van het grotere 2 kilometer lange Groene Verbinding plan, van het Ghellinckpark in Bissegem tot De Warande in Heule. We hebben hiervoor alle gronden in bezit van de stad, alsook de woning in de Guido Gezellelaan 119, die al in de loop van 2023 gesloopt wordt”, zegt schepen van Stadsvernieuwing en Wonen en Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester).