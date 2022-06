Nieuw buurtpark Sint-Janswijk klaar in 2025: “Bekommernissen buurtbewoners allemaal meegenomen”

Volledig scherm Nieuw buurtpark V-Tex klaar in 2025. Hier o.a. schepenen Wout Maddens (Team Burgemeester) en Bert Herrewyn (Vooruit) voor het huidige gebouw dat de nieuwe buurhtal wordt. © Alexander Haezebrouck

Het oorspronkelijke plan ging van bijna 60 woongelegenheden uit op de V-Tex-site. Wat tegenstand kreeg omdat de Sint-Janswijk naar groen snakt. Buurtcomité Tsjing Tsjang roerde zich, net zoals de politiek. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 lieten Team Burgemeester, N-VA, Groen en sp.a weten voor een stadspark te zijn. Dat is nu realiteit. Na tal van besprekingen maakten architectenbureau Denc!-studio en Studio Basta dat instaat voor landschapsarchitectuur een definitief voorontwerp. “Het plan ligt vast maar we staan zeker nog open voor kleinere bekommernissen van buurtbewoners”, zegt Kenny Windels van Studio Basta.

Stadspark van 1,7 hectare

Op de V-Tex-site komt een stadspark van 1,7 hectare. “Aan het noordoosten van het park komen 34 woonunits, verder gaat het vooral om groen, beleving en een nieuwe buurthal”, zegt schepen Wout Maddens. In het park wordt de bestaande Engelse tuin met vijver na een opfrissing geïntegreerd. “We zullen openingen maken in de muur die er tussen staat om de tuin zo meer te integreren in het park en om vandalisme tegen te gaan”, vertelt Kenny Windels. “Daarnaast willen we de huidige vegetatie zoveel als mogelijk behouden en versterken. De identiteit van de V-Tex blijft behouden.” Ontmoeting, natuur en avontuurlijk spelen zullen centraal staan in het buurtpark. “Deze site is de enige groene publieke ruimte in de buurt", zegt schepen Bert Herrewyn. “Om het een echt buurtpark te laten worden, versterken we de identiteit en dynamiek van de wijk in het ontwerp.”

Buurthal

Het huidige middengebouw wordt voor het grootste stuk behouden en zal dienst doen als de nieuwe buurthal. “Het huidige gebouw is oud en er is waterinsijpeling maar de stabiliteit is goed. De binnenmuren van een deel van het gebouw worden weggehaald, en zal plaats maken voor natuur en zitbanken. Van het grootste stuk van het gebouw zal een deel van het bovengedeelte weggehaald worden. Onderaan zal plaats zijn voor 635 vierkante meter overdekte ruimte. Op het dak zal plaats zijn voor sportterreinen of kan er een evenement doorgaan.” In het park zal er ook plaats zijn voor picknickbanken, een BMX-parcours en alternatieve speelelementen. “Denk aan boomstammen die geïntegreerd zullen worden als speelelementen of zitbankjes”, zegt schepen Bert Herrewyn (Vooruit). Betonnen pilaren van het gebouw die weggenomen worden zullen geïntegreerd worden als speelelementen of zorgen voor een reliëfwijziging.”

2025

De buurtbewoners van de V-Tex konden maandagavond de plannen inkijken, alsook een maquette bewonderen van de het toekomstige park. Na de uiteenzetting weerklonk applaus vanuit het publiek. Hiermee komt een einde aan een weg van 25 jaar rond plannen voor de site. “In 18878 was hier een katoenververij, sinds 1929 was hier de ververij V-Tex”, geeft schepen Maddens een brokje geschiedenis mee. “Leiedal kocht de gronden in 1998, toen al werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven. De eerste voorstellen in 2001 haalden het nooit. Het huidige poortgebouw werd in 2006 in gebruik genomen. De voorstellen in 2012 en 2015 met veel bebouwing haalden het niet en nu zijn we hier vandaag aanbeland.” De bedoeling is dat de werken voor de heraanleg van het park starten in mei 2023, dat moet normaal af zijn tegen eind 2023. De bouw van de woningen starten in het najaar. Het volledige project moet ergens in 2025 volledig af zijn.

