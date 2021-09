Nicolas (28) sterft bij botsing met truck na spookrijden: “Niemand begrijpt hoe het is kunnen gebeuren”

Kortrijk/Kuurne Van moeilijke tiener tot ambitieuze ondernemer: Kortrijk­zaan Abdelilah (25) opent authentiek Marokkaans restaurant in Kuurne

24 september Abdelilah Kasmi (25) uit Kortrijk opent binnenkort Dar Es Salaam, naar het Nederlands vertaald Huis van de Vrede, op het Marktplein in Kuurne. Het wordt het eerste authentiek Marokkaans restaurant in de regio Kortrijk. “Ik wil onze mooie cultuur met de mensen delen en zo bruggen bouwen. Voor of tegen Marokkanen, dat maakt me niet uit, iedereen is er welkom”, zegt Abdelilah.