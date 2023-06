Nico (57) en Ludo (58) brengen met Vergaene Glorie Kortrijkse punkjaren weer tot leven: “We streden tegen politieterreur”

Ze voelden zich begin jaren ’80 van vorige eeuw thuis in punkersmekka café Twenty One in de stationsbuurt en maakten repressie door de politie mee. Veertig jaar later schrijven ze er met Vergaene Glorie een autobiografie over. Het boek van Nico Decock en Ludo Halsberghe leest als een schelmenroman, vol bizarre en hilarische anekdotes over hun ‘coming of age’ verhaal en vol opmerkelijke figuren zoals zanger Lucien Callewaert van punkband Definitivos.