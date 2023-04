NET OPEN. Frituur Natuur in ijltempo gerenoveerd: “In 52 uur interieur in nieuw jasje”

NMBS laat toiletten in station Kortrijk vernieuwen

De toiletten in veertien grote treinstations worden in de loop van dit jaar gerenoveerd, waaronder ook in Kortrijk. De NMBS werkt hiervoor samen met 2theloo. Het gespecialiseerd Nederlands bedrijf zal ook minstens de komende acht jaar de sanitaire voorzieningen uitbaten. Tegen wanneer de vernieuwde toiletten af zijn, is momenteel nog niet duidelijk. Een timing volgt later.