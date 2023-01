Negen ongevallen, maar opstelling met één rijstrook bij E17 en R8 op- en afritten in Oudenaardsesteenweg blijft

Door de proefopstelling is sinds het najaar van 2021 het aantal rijstroken in de Oudenaardsesteenweg, als je van rotonde Cowboy Henk komt, aan de op- en afritten teruggebracht van twee naar één. Zo rijden automobilisten veiliger vanop de E17 de Oudenaardsesteenweg op. Want vroeger was het niet altijd duidelijk of aankomende voertuigen op de Oudenaardsesteenweg de eerste oprit naar de E17 wilden oprijden of de tweede oprit naar de ring rond Kortrijk (R8). Er staan ook paaltjes, bij de verkeersopstelling op de drukke Oudenaardsesteenweg.