Negen nieuwe fietshelden leren kinderen vaardigheden in het verkeer

Kortrijk 10 maanden cel voor Fransman die eerst autosleu­tels op café stal, en erna ook de auto

Na een avondje uit in café De Geverfde Vogel in Kortrijk,bleek de auto van een jongedame op 28 juli 2019 verdwenen. Twee Fransmannen stonden terecht op verdenking van dediefstal van de Kia. Eerst namen ze in het café de autosleutels uit haar kledij op de kapstok. Eén van hen is veroordeeld, de andere is vrijgesproken.

3 augustus