Neem dansend afscheid van Schouwburg, voor cultuurtempel twee jaar sluit voor verbouwingen

Sinksen start dit jaar vroeg en daar zijn we blij om. Schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA) trakteert donderdagavond uit eigen zak op een gratis Pre-Sinksen vat in de uitgaansbuurt in ’t Straatje. En wie tijdens het weekend Kelly - de prente van de prairie – tegen het lijf loopt, kan een gratis pintje winnen. Al moet je er eerst wel iets voor doen. Proost, Kelly!