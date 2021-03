“Nee, pas na mijn ongeval heb ik gedronken, om te bekomen van de schok”: recividist moet ondanks uitvlucht 3 jaar alcoholslot installeren

“Nul respect voor de rechtbank.” Zo noemde de politierechter het feit dat Steven D. weer in het beklaagdenbankje zat, voor een ongeval met vluchtmisdrijf onder invloed van alcohol. D. reed vorig jaar tegen een trottoir en kon niet meer verder. Hij liet dan maar zijn wagen achter en wandelde weg met zijn hond. De politie trof hem een uur later thuis aan, een ademtest wees uit dat hij 2,25 promille alcohol in het bloed had. “Ik moest bekomen van het ongeval en heb thuis vijf pintjes en een jenever gedronken”, verklaarde de man aan de politie. “Is dat voldoende om tot zo’n hoog alcoholgehalte in het bloed te komen?”, wilde de rechter weten van de Kortrijkzaan. Die gaf uiteindelijk schoorvoetend toe dat hij meer dan dat had gedronken. “En dat gebeurde voor het ongeval, niet achteraf”, poneerde de rechter. “Daar ben ik wel zeker van als ik uw strafregister bekijk.”