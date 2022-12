Nederlandse verdachten van aanslag op Van Quickenborne blijven maand langer in cel

Marke Ex (37) dringt huis binnen en vermoordt jonge oma: kleindoch­ter (9) kan ontsnappen en slaat alarm

In de Kortrijkse deelgemeente Marke is zondagavond een vrouw (52) om het leven gebracht in haar woning. De dader, die het ook op haar kleindochter had gemunt, is gevlucht. Maar kort na de feiten werd hij gevat. Het gaat om een 37-jarige man met wie de vrouw een relatie had. Over zijn motief is nog niets bekend.

5 december