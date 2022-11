Nederlandse verdachten van aanslag op Van Quickenborne blijven in cel

Kortrijk Perfecte billen in Belgische string op WK-dorp KrtrK Qatar?: “Het is een grap”

Nog goed twee weken scheiden ons van de eerste wedstrijd van De Rode Duivels op het WK in Qatar. Wie naar het WK-dorp KrtrK Qatar in stadshal Depart op het Nelson Mandelaplein trekt, hoeft als dame niet ‘string opgevoed’ te zijn. Een WK-string dragen hoeft er dus niet, zoals een poster nochtans eerst liet uitschijnen. “Het gaat eigenlijk om een grap”, lacht organisator Niels Lybeer. Of de mannen er mee kunnen lachen dat het maar een grap is, laten we hier in het midden.

